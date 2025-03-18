Глава РФПИ Дмитриев анонсировал встречу с Илоном Маском

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждал с новым главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым идею сотрудничества с США в космосе. Глава РФПИ рассчитывает, что этот диалог продолжится. Он анонсировал обсуждение проектов с главой американской SpaceX Илоном Маском «в ближайшее уже время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Наша идея по поводу совместной работы с Маском, это не просто идея по поводу Марса, а это действительно наличие очень мощных компетенций и в "Роскосмосе", и в "Росатоме", которые могли бы помочь, в том числе в полете на Марс, сделать его более эффективным и безопасным»,— рассказал господин Дмитриев (цитата по ТАСС).

В январе «Роскосмос» и NASA подписали третье дополнение к соглашению о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС). Договор будет действовать до 2026 года включительно. В феврале Илон Маск заявил, что МКС приносит очень мало пользы, и призвал свести ее с орбиты.

Дмитрия Баканова назначили гендиректором «Роскосмоса» 6 февраля. Ему 39 лет, он стал самым молодым руководителем этой госкорпорации. До господина Баканова «Роскосмосом» руководил Юрий Борисов. В Кремле объяснили его отставку ротацией кадров, заверив, что претензий к господину Борисову не имеют.

Подробности — в материале «Ъ» «''Роскосмосу'' прописано омоложение».