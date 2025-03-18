Песков не считает диалог Путина и Трампа «новой Ялтой»

Предстоящий телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не станет «новой Ялтой», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию The New York Times, в которой говорилось, что главы стран обсудят контроль над территориями. Представитель Кремля отметил, что от переговоров много эмоциональных ожиданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Песков также прокомментировал недавнее заявление президента США о том, что многие темы разговора уже согласованы. «Как вы знаете, имели место определенные обсуждения. Господин Уиткофф (Стив Уиткофф, спецпосланник США.— «Ъ» ) был в Москве, в Стамбуле были переговоры. Ранее был первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание (тем разговора) есть»,— пояснил пресс-секретарь (цитата по «Интерфакс»).

Он отметил, что предстоящий разговор — это «один из разговоров в цепи действий по налаживанию диалога по поискам путей урегулирования вокруг Украины».

Переговоры Владимира Путина и господина Трампа начнутся с 16:00 по 18:00 мск 18 марта. Главы государств будут разговаривать столько, сколько нужно.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на помощников президента Украины Владимира Зеленского сообщала, что Киев опасается, что президент США согласится передать России контроль над портом в Одессе в рамках телефонных переговоров. Издание также сравнила предстоящие переговоры с Ялтинской конференцией в 1945 году, когда обсуждалось послевоенное устройство Европы.