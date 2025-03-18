Песков назвал темы разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится сегодня, 18 марта, с 16:00 до 18:00 мск. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть также большое количество вопросов и с дальнейшей нормализацией наших двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию. Все это предстоит обсудить двум президентам»,— рассказал господин Песков во время пресс-колла.

Первый телефонный разговор президентов двух стран состоялся 12 февраля. 18 февраля в Эр-Рияде прошла первая с февраля 2022 года встреча делегаций России и США. Они обсудили в том числе восстановление двусторонних отношений и создание переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США, по итогам которых Киев принял предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня. Господин Трамп уверен, что Москва тоже даст согласие. Он также намерен обсудить с российким президентом вопрос территорий и контроля ЗАЭС. Господин Путин говорил, что Россию устроит только такой мир на Украине, который обеспечил бы стране спокойствие на длительный срок и позволил бы ей развиваться.

О позициях сторон — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».