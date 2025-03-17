«Корпорацию развития Курской области» связали с дефицитом лекарств в регионе

Губернатор Курской области Александр Хинштейн задался вопросом, как поставки всех льготных лекарств в регион едва не перешли в компетенцию АО «Корпорация развития Курской области». Он допустил, что с попыткой такого перехода может быть связана проблема дефицита препаратов в области.

Глава региона рассказал, что документ о передаче контрактов на поставки лекарств подготовили к началу декабря. К моменту начала работы господина Хиштейна в Курской области, проект постановления правительства уже лежал на подписи. «Конечно же, этот документ я не подписал»,— сказал губернатор.

«Я не могу исключить, что возникновение дефицита было связано именно с передачей этих полномочий Корпорации с тем, чтобы больше денег там смогли заработать»,— заявил господин Хинштейн (цитата по ТАСС).

«Корпорацию развития Курской области» создали для ведения инвестиционных проектов. В частности, в 2022 году через нее финансировалось строительства линий обороны на границе с Курской областью. При этом в конце 2024 года арестовали бывших топ-менеджеров корпорации, включая бывшего главу компании Владимира Лукина, обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при организации работ. В феврале МВД возбудило уголовное дело о злоупотреблениях при сдаче в аренду московской недвижимости, находившейся в распоряжении корпорации.

Никита Черненко