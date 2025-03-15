Стармер: мы будем укреплять оборону Украины и готовы отправить миротворцев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал о телефонном разговоре, который он провел с главами стран ЕС, генсеком НАТО и лидерами других государств. Стороны пришли к тому, что будут продолжать укреплять безопасность Украины и вооруженные силы страны. Господин Стармер заявил, что Украина должна быть в состоянии защитить себя в случае очередного конфликта на ее территории, а также добавил, что стороны готовы отправить миротворческие силы после окончания боевых действиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

«Мы... будем готовы к развертыванию в качестве "коалиции желающих" в случае мирного соглашения, чтобы помочь обеспечить безопасность Украины на суше, на море и в небе. В случае прекращения огня мы подчеркнули необходимость принятия жестких мер мониторинга, чтобы гарантировать выявление и пресечение любых нарушений соглашения»,— заявил господин Стармер (цитата по сайту правительства Великобритании).

Стороны также согласились, что, в случае если президент России Владимир Путин откажется от немедленного прекращения огня на Украине, им необходимо будет активизировать усилия по укреплению Украины, ослабить военную машину России и убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров. «Чтобы добиться этого, мы усилим нашу военную поддержку, ужесточим наши санкции... и продолжим изучать все законные пути, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине».

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия согласна приостановить военные действия на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру.

Подробности — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».