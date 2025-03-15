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Коммерсантъ FM
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Орбан потребовал от Брюсселя не включать Украину в состав Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу. На странице в соцсети X он заявил, что перечисленные пункты требует венгерский народ.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Список господин Орбана выглядит так:

  • мы требуем Европы наций;
  • мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов;
  • восстановить незаконно отобранные у государств компетенции;
  • национальный суверенитет и сильное право вето для национальных правительств;
  • изгнать агентов Сороса (финансиста Джорджа Сороса.— "Ъ"), из Комиссии и удалить коррумпированных лоббистов из Парламента;
  • не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долги Союза;
  • не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально;
  • коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены;
  • запретить противоестественное перевоспитание наших детей;
  • защитить христианское наследие Европы;
  • мы требуем мира в Европе;
  • союз, но без Украины.

Накануне Виктор Орбан заявил, что страны ЕС намерены предложить Украине членство в Евросоюзе в обмен на продолжение боевых действий против России. Ранее сообщалось, что Венгрия добилась частичного снятия санкций с министра спорта России Михаила Дегтярева. Кроме того, Financial Times сообщал, что Венгрия потребовала снятия санкций с российского бизнесмена Михаила Фридмана.

О том, почему Венгрия не хочет продления антироссийских санкций — в материале «Ъ FM» «Венгрия против всех».

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