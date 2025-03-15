Орбан потребовал от Брюсселя не включать Украину в состав Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу. На странице в соцсети X он заявил, что перечисленные пункты требует венгерский народ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Список господин Орбана выглядит так:

мы требуем Европы наций;

мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов;

восстановить незаконно отобранные у государств компетенции;

национальный суверенитет и сильное право вето для национальных правительств;

изгнать агентов Сороса (финансиста Джорджа Сороса .— "Ъ" ), из Комиссии и удалить коррумпированных лоббистов из Парламента;

), из Комиссии и удалить коррумпированных лоббистов из Парламента; не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долги Союза;

не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально;

коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены;

запретить противоестественное перевоспитание наших детей;

защитить христианское наследие Европы;

мы требуем мира в Европе;

союз, но без Украины.

Накануне Виктор Орбан заявил, что страны ЕС намерены предложить Украине членство в Евросоюзе в обмен на продолжение боевых действий против России. Ранее сообщалось, что Венгрия добилась частичного снятия санкций с министра спорта России Михаила Дегтярева. Кроме того, Financial Times сообщал, что Венгрия потребовала снятия санкций с российского бизнесмена Михаила Фридмана.

О том, почему Венгрия не хочет продления антироссийских санкций — в материале «Ъ FM» «Венгрия против всех».