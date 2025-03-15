Орбан потребовал от Брюсселя не включать Украину в состав Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу. На странице в соцсети X он заявил, что перечисленные пункты требует венгерский народ.
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Список господин Орбана выглядит так:
- мы требуем Европы наций;
- мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов;
- восстановить незаконно отобранные у государств компетенции;
- национальный суверенитет и сильное право вето для национальных правительств;
- изгнать агентов Сороса (финансиста Джорджа Сороса.— "Ъ"), из Комиссии и удалить коррумпированных лоббистов из Парламента;
- не закладывайте будущее наших внуков, ликвидируйте долги Союза;
- не мешайте нашей национальной гвардии защищать наши границы. Не ввозите мигрантов и высылайте тех, кто прибыл нелегально;
- коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены;
- запретить противоестественное перевоспитание наших детей;
- защитить христианское наследие Европы;
- мы требуем мира в Европе;
- союз, но без Украины.
Накануне Виктор Орбан заявил, что страны ЕС намерены предложить Украине членство в Евросоюзе в обмен на продолжение боевых действий против России. Ранее сообщалось, что Венгрия добилась частичного снятия санкций с министра спорта России Михаила Дегтярева. Кроме того, Financial Times сообщал, что Венгрия потребовала снятия санкций с российского бизнесмена Михаила Фридмана.
О том, почему Венгрия не хочет продления антироссийских санкций — в материале «Ъ FM» «Венгрия против всех».