Более 70 человек признаны потерпевшими по делу об атаке БПЛА на Москву 11 марта

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала о ходе расследования уголовного дела о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205) после массированного удара украинских беспилотников по Москве 11 марта. В ходе следствия ведомство допросило и признало потерпевшими более 70 граждан, включая пострадавших и родственников погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Комитет осмотрел свыше 200 объектов недвижимости и транспортных средств и мест падения фрагментов БПЛА. Также было назначено более 70 судебных экспертиз, включая медицинские и взрывотехнические. На анализ направили в том числе поражающие элементы, которыми были начинены боевые части беспилотников.

Крупнейшая с февраля 2022 года атака украинских беспилотников на российские территории произошла в ночь на 11 марта. По данным Минобороны, всего было сбито 343 летательных аппарата, из них 91 — над Москвой и Подмосковьем. В результате в Подмосковье погибли 3 человека, 20 пострадали. В МИД РФ сочли, что Украина пыталась таким образом показать «позицию силы».

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».

Никита Черненко