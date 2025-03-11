МИД РФ: атакой БПЛА Украина пыталась показать «позицию силы»

Крупнейшая с февраля 2022 года атака беспилотников на территорию России в ночь на 11 марта была приурочена ко встрече США и Украины в Саудовской Аравии, говорится в заявлении российского МИДа. По утверждению ведомства, тем самым украинские власти пытались «доказать свою способность вести переговоры с позиции силы».

«Это был также своеобразный сигнал приехавшему в Москву с рабочим визитом новому генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу»,— заявил МИД РФ. Украина продемонстрировала «полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами», отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали. Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».

Лусине Баласян