На Кубани объявили высокую пожароопасность 4-го класса

В северо-восточных районах Краснодарского края с 14 по 16 марта прогнозируют высокий уровень пожароопасности — 4-го класса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону со ссылкой на начальника Центра управления в кризисных ситуациях Максим Чернышев.

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«В связи с этим существует вероятность возникновения пожаров в природной среде, в результате чего возможен переход огня на жилые массивы»,— предупредил господин Чернышев.

Главное управление МЧС России по Кубани призывает жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Ведомство напоминает о запрете использования открытых источников огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Костры необходимо разводить на открытых площадках, окружив место минерализованной полосой не менее 0,5 м, а после использования — заливать водой или засыпать землей.

При обнаружении лесного возгорания советуют незамедлительно сообщить об этом в пожарно-спасательную службу по телефонам 01, 101 или 112, а также предупредить окружающих о необходимости покинуть опасную зону.

Накануне на территории Сочинского национального парка произошло возгорание сухой растительности на площади 1 га. В тушении огня участвовали вертолет Ка-32 и наземная группировка из 27 специалистов с пятью единицами техники. Пожар был ликвидирован к утру 14 марта.

Кроме того, сейчас спасатели тушат возгорание мусорного полигона в Новороссийске. Пожар возник утром 13 марта. Пламя охватило территорию площадью 2,5 тыс. кв. м. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.

Нурий Бзасежев