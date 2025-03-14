Водителя такси, сбившего 11 человек на автобусной остановке в Казани, доставили в Приволжский суд для избрания меры пресечения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таксиста, сбившего 11 человек в Казани, доставили в суд

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Таксиста, сбившего 11 человек в Казани, доставили в суд

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

10 марта водитель такси, пытаясь объехать автобус, врезался в автобусную остановку на улице Вишневского в Казани. После ДТП 9 из 11 пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

11 марта таксиста задержали на 15 суток. В анализе у мужчины обнаружили следы наркотиков.

Дарья Сайфиева