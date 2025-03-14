Таксиста, сбившего 11 человек в Казани, доставили в суд
Водителя такси, сбившего 11 человек на автобусной остановке в Казани, доставили в Приволжский суд для избрания меры пресечения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления МВД Татарстана.
Таксиста, сбившего 11 человек в Казани, доставили в суд
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
10 марта водитель такси, пытаясь объехать автобус, врезался в автобусную остановку на улице Вишневского в Казани. После ДТП 9 из 11 пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.
11 марта таксиста задержали на 15 суток. В анализе у мужчины обнаружили следы наркотиков.