Саратовский аэропорт Гагарин возобновил работу

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в саратовском аэропорту Гагарин сняты сегодня, 14 марта, в 12:00 мск. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения действовали с 11:00 мск. Их ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Также прием и выпуск рейсов в аэропорту приостанавливался с 22:30 мск 13 марта до 1:00 мск 14 марта. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что над регионом были сбиты беспилотники.

Аналогичные ограничения вводились в 9:57 мск в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде. Также сегодня приостанавливали прием и выпуск рейсов в московском Внуково, аэропортах Калуги и Сочи. Их работа была возобновлена.

По данным Минобороны, вечером накануне, 13 марта, российские ПВО сбили три дрона над Воронежской областью и один — над Белгородской. По предварительным данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ночью также была атакована нефтебаза в Туапсе, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. После атаки ВСУ загорелся один из резервуаров с бензином. По предварительной информации, пострадавших нет.