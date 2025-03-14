Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропорту Саратова

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Гагарин в Саратове. Об этом сообщают в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Уточняется, что ограничения начали действовать с 11:00 мск. Их ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Аналогичные ограничения были введены сегодня, 14 марта, в 9:57 мск в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде.

С 6:13 мск вводились временные ограничения на работу московского аэропорта Внуково. Аэропорт Калуги перестал принимать и отправлять авиарейсы с 5:25 мск. В 7:27 мск ограничения в обоих аэропортах были сняты.

По данным Минобороны, вечером накануне,13 марта, российские ПВО сбили три дрона над Воронежской областью и один — над Белгородской. По предварительным данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ночью также была атакована нефтебаза в Туапсе, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. После атаки ВСУ загорелся один из резервуаров с бензином. По предварительной информации, пострадавших нет.