Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорту Саратова «Гагарин» сняли ограничения на прием и отправку авиарейсов, сообщила пресс-служба Росавиации. Они действовали с 22:30 мск до 01:00 мск. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

По информации губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, над регионами силами противовоздушной обороны были сбиты беспилотники. Режим угрозы атаки дронов снят. О последствиях не сообщается.

По данным Минобороны, вечером накануне,13 марта, средства ПВО сбили три дрона над Воронежской областью и один — над Белгородской. По предварительным данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Вчера утром, аэропорт Саратова приостанавливал работу на несколько часов. Также ограничения вводились в аэропортах Пензы и Волгограда.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожено над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».