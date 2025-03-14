В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения введены с 02:53 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на 14 марта ограничения также вводились на работу аэропорта Саратова «Гагарин». Они действовали с 22:30 мск до 01:00 мск. За это время на запасной аэродром ушел один самолет. Как сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, над регионом силами ПВО были сбиты беспилотники. Режим угрозы атаки дронов был снят. О последствиях не сообщалось.

В предыдущий раз аэропорт Сочи приостанавливал работу 26 февраля. Запрет на полеты действовал более шести часов — с 1:47 до 8:00 мск. По информации Минобороны, тогда над российскими регионами было сбито 128 БПЛА.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожено над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».