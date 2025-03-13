«Вилла» вместо «Сити»

Реформа Лиги чемпионов, кажется, принципиально не изменила баланс сил в турнире. В четвертьфинальной стадии главного еврокубка, которая стартует 8 апреля, не оказалось по-настоящему неожиданных участников. А те гранды, которые в нее пробиться не сумели, сошли с дистанции, столкнувшись с другими первоклассными командами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Брюгге», 12 марта

Фото: Jaimi Joy / Reuters Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Брюгге», 12 марта

Фото: Jaimi Joy / Reuters

В среду завершились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В этом году она впервые проходит в новом формате: групповой этап был заменен на «фазу Лиги», подобие регулярного чемпионата, добавился один раунд play-off. Одной из целей помимо увеличения количества матчей и, как следствие, финансовых доходов было повышение «открытости» Лиги чемпионов. В последние годы она действительно превратилась в закрытое сообщество, доступное лишь узкой группе гигантов.

Итоги второй стадии play-off здорово иллюстрируют спортивный эффект реформы: он оказался незначительным.

Да, в нынешнем сезоне элитная когорта понесла довольно существенные потери. Три «недостающих» клуба, взглянув на восьмерку сильнейших текущей Лиги чемпионов, обнаружить несложно. Первый — победитель позапрошлого розыгрыша «Манчестер Сити», пропустивший лишь два четвертьфинала за десять лет. Он сошел еще в стартовом раунде. Второй — мадридский «Атлетико», пропустивший четыре. Третья потеря — удивительно стабильный в этом сезоне «Ливерпуль», который в эпоху Юргена Клоппа вернулся в ряды самых опасных клубов Европы, а при пришедшем ему на смену Арне Слоте уже почти гарантировал себе титул чемпиона Англии.

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Однако влияние нового формата на европейский футбольный ландшафт все же видится не настолько существенным. В целом подтвердился тезис UEFA о «повышении разнообразия»: в матчах на вылет появились скромный даже по французским меркам «Брест», шотландский «Селтик», бельгийский «Брюгге», сразу два голландских клуба — «Фейенорд» и ПСВ. Но к вылетам бесспорных топ-клубов это отношения не имеет. Они как раз страдали от встреч с другими бесспорными топ-клубами. «Манчестер Сити» и «Атлетико» стали жертвами мадридского «Реала», у которого за последние десять лет накопилось пять титулов главного еврокубка, больше, чем у иных больших команд — проходов в четвертьфинал. «Ливерпуль» нарвался на ПСЖ. А столкновения фаворитов в ранних раундах и при старом формате были фактически неизбежны.

Большинство грандов все же уцелели.

Немецкий гегемон мюнхенская «Бавария» добралась до этого раунда в десятый раз за 11 лет. «Барселона» — в восьмой. Доминирующий во Франции ПСЖ — в шестой. На месте два последних финалиста престижнейшего еврокубка: дортмундская «Боруссия» и миланский «Интер». Не шокирует и присутствие лондонского «Арсенала». Пусть в середине прошлого десятилетия, после ухода Арсена Венгера, он откатился чуть подальше от верхушки клубной иерархии, но теперь-то восстановил статус безусловного претендента на трофей английского чемпионата, сильнейшего и богатейшего в мире. Стало быть, и претендентом на европейские призы он тоже является.

Один сюрприз, впрочем, нашелся.

В четвертьфинал просочилась бирмингемская «Астон Вилла» — клуб, принимающий участие в престижнейшем еврокубке впервые с начала 80-х годов прошлого века. Однако и это сенсация условная. В Англии у «Виллы» репутация амбициозной команды (она и сейчас идет всего в шести очках от топ-3). Есть у нее и свежие еврокубковые успехи — выход в полуфинал Лиги конференций, третьего по значимости континентального соревнования. И чрезвычайно опытный кубковый тренер — испанец Унаи Эмери, четырехкратный победитель Лиги Европы. И кое-какие победные традиции тоже есть, и бирмингемцы о них время от времени напоминают своим соперникам, вынося в подтрибунное помещение копию Кубка чемпионов 1982 года.

К тому же практически каждый сезон клуб из второго эшелона как минимум в четвертьфинале присутствовал. Были такие случаи и раньше, едва ли не в каждом розыгрыше. До поздних стадий во второй половине 2010-х годов добирались, например, «Монако», «Лион», «Вольфсбург», «Лестер» и чуть не проскочивший в финал «Аякс», в начале 2020-х — «Вильярреал» и «Наполи». А одна команда, которая традиционно не относится к категории самых могучих — лондонский «Тоттенхем»,— не так давно, в 2019 году, вышла в финал, но уступила там — 0:2 — «Ливерпулю».

Роман Левищев