Huawei 20 марта анонсирует смартфон с нестандартным формфактором

Компания Huawei собирается 20 марта представить первый смартфон на базе стабильной версии HarmonyOS Next. Ожидается, что это будет инновационное устройство с нестандартным формфактором.

По данным СМИ, смартфон может быть оснащен гибким дисплеем 6,28 дюйма с соотношением сторон 3:2. Вероятно, устройство получит основную камеру на 50 МП и защиту от пыли и влаги. Среди других возможных особенностей — сканер отпечатков пальцев на боковой панели и доступная цена, что должно привлечь больше пользователей к экосистеме HarmonyOS. Модель может быть названа Pocket 3 или P70 Pocket, также не исключается, что она выйдет под брендом Pura.

Ранее Huawei анонсировала беспроводные наушники FreeArc с шумоподавлением. Также компания представила складной смартфон Mate X6 с повышенной прочностью, планшет MatePad Pro и серию флагманских смартфонов Mate 70.

Евгений Федуненко