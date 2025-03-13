На Дону двух браконьеров приговорили к трем годам лишения свободы

Азовский городской суд вынес приговор двум местным жителям за незаконную охоту на территории Ростовской области. Мужчин признали виновными по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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По данным ведомства, в октябре 2024 года на территории одного из охотничьих хозяйств Азовского района фигуранты приехали на автомобиле и застрелили двух особей благородного оленя, что привело к особо крупному ущербу для российских охотничьих ресурсов на сумму 560 тыс. руб. При этом разрешения на добычу животного мужчины не имели.

Суд приговорил виновных к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Уточняется, что автомобиль и карабин, которые использовали обвиняемые при совершении преступления, были конфискованы в пользу государства.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области почти 1,5 тыс. жителей мкр. Артем после вмешательства прокуратуры г. Шахты получили перерасчет за водоснабжение на сумму более 2,5 млн руб.

Снежана Стодольская