На Дону двух браконьеров приговорили к трем годам лишения свободы
Азовский городской суд вынес приговор двум местным жителям за незаконную охоту на территории Ростовской области. Мужчин признали виновными по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По данным ведомства, в октябре 2024 года на территории одного из охотничьих хозяйств Азовского района фигуранты приехали на автомобиле и застрелили двух особей благородного оленя, что привело к особо крупному ущербу для российских охотничьих ресурсов на сумму 560 тыс. руб. При этом разрешения на добычу животного мужчины не имели.
Суд приговорил виновных к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.
Уточняется, что автомобиль и карабин, которые использовали обвиняемые при совершении преступления, были конфискованы в пользу государства.
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