После вмешательства прокуратуры произвели перерасчет за воду на 2,5 млн рублей

В Ростовской области почти 1,5 тыс. жителей мкр. Артем после вмешательства прокуратуры г. Шахты получили перерасчет за водоснабжение на сумму более 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проверка показала, что длительное время водоснабжение жителей части города осуществлялось ненадлежащим образом по причине аварийного состояния участка трубопровода. После вмешательства правоохранительных органов ресурсоснабжающая организация провела капитальный ремонт и восстановила водоснабжение. Однако жители продолжали в полном объеме оплачивать коммунальную услугу.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону транспортный прокурор подал иск в суд для компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. несовершеннолетнему, который пострадал от электрического тока контактной сети на железнодорожной станции Ростов-Главный.

Снежана Стодольская