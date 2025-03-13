Аэропорты Волгограда и Калуги возобновили работу

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты сегодня, 13 марта, в 06:00 мск. Также в 06:25 мск возобновилась работа аэропорта Калуги. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В волгоградском аэропорту ограничения были введены вчера, 12 марта, в 23:10 мск. Аэропорт Калуги приостановил работу вчера в 21:12 мск. Аналогичные ограничения вводились в среду в 22:30 мск в аэропорту Саратова «Гагарин», они были сняты сегодня в 02:30 мск.

Как сообщило Минобороны, вчера с 20:00 до 22:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областями.

В ночь на 11 марта над территорией России сбили 343 беспилотника, в том числе 91 — над Москвой и Подмосковьем. Еще 126 БПЛА уничтожены над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области погиб один человек, шесть пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Атака дронов задела мирные цели».