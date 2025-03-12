Экс-депутату Госсовета Удмуртии Вершинину утвердили обвинение во взяточничестве

Прокурор утвердил обвинение по уголовному делу бывшего гендиректора «Газпрома» в Ижевске и экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Вершинина. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Уголовное дело рассмотрит Первомайский райсуд Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Следствие считает, что Алексей Вершинин с февраля 2022-го по март 2023 года получил взятку 1 млн руб. за заключение подрядов на строительство сетей газораспределения и газоснабжения, «создание преимущественных условий» в торгах по выбору подрядчика, а также за ускорение оплаты актов выполненных работ.

Напомним, Алексея Вершинина отправили под домашний арест 29 ноября 2024 года. Его полномочия как депутата Госсовета Удмуртии были прекращены по письменному заявлению 25 февраля 2025 года, после обвинения во взяточничестве. Он входил во фракцию «Единая Россия» (ЕР) и являлся членом постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике, промышленности и инвестициям.

В начале марта место гендиректора ижевских «Газпром межрегионгаза» и «Газпром газораспределения» занял Александр Черкашин из Белгорода. Алексей Вершинин являлся гендиректором местного «Газпром межрегионгаза» с 2012 года, до этого — гендиректор РОАО «Удмуртгаз».