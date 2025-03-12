Шольц поддержал предложение о 30-дневном перемирии на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине и назвал его правильным шагом на пути к миру. Накануне Украина согласилась на перемирие. Теперь Вашингтон намерен обсудить это предложение с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«Идея 30-дневного прекращения огня — это важный и правильный шаг на пути к справедливому миру на Украине. Мы поддерживаем Украину и США и приветствуем предложения, высказанные на встрече в Джидде. Теперь слово за президентом России Владимиром Путиным»,— написал Олаф Шольц в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп говорил, что американская делегация встретится с российскими коллегами в скором времени, чтобы обсудить предложение о 30-дневном прекращении огня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не забегать вперед в этом вопросе. Пока Россия ожидает детальной информации об итогах переговоров США и Украины в Джидде.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала позитивными итоги встречи в Саудовской Аравии и поддержала предложение о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления. Приветствовал идею о перемирии и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Подробнее о переговорах США и Украины — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».

Лусине Баласян