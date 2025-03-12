Макрон поддержал 30-дневное перемирие на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что приветствует итоги переговоров Вашингтона и Киева в саудовской Джидде. Он также поддержал предложение о 30-дневном прекращении огня на украинской территории. Ранее положительно охарактеризовала встречу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

«Я приветствую прогресс, достигнутый на переговорах США и Украины в Джидде и, в частности, идею о возможном 30-дневном прекращении огня»,— написал господин Макрон на своей странице в социальной сети X. Французский президент подчеркнул, что теперь «мяч» находится на стороне России.

Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций, она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, анонсировал переговоры представителей США и России 11 и 12 марта.

Подробности — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».