Мэрия Краснодара: информации о планах инвестора строить аквапарк на Затоне нет

В настоящее время информации о намерении инвестора реализовывать проект по строительству аквапарка на Затоне в Краснодаре не имеется. Инвестор не обращался в администрацию по вопросам содействия в его реализации и продления истекшего в 2021 году срока соглашения, сообщили «Ъ-Кубань» в управлении инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В управлении напомнили, что между администрацией и индивидуальным предпринимателем в 2019 году было подписано соглашение по реализации инвестиционного проекта «Реконструкция существующего аквапарка, расположенного по адресу: ул. Береговая, 146/1». Данный земельный участок площадью 2,4 га находится в собственности инвестора. Объем финансирования составлял 780 млн руб. Срок данного соглашения истек в 2021 году.

Согласно ранее заявленной концепции проекта, общая площадь закрытого аквапарка составляла 14,7 тыс. кв. м. Под цельным сводом кровли ангара территория аквапарка делилась на три зоны. В хорошую погоду кровля в центральной части ангара должна была раздвигаться в разные стороны симметричными частями.

Последняя информация по проекту строительства аквапарка на Затоне публиковалась в феврале 2024 года. Тогда власти сообщали, что инвестор корректирует проект. Ожидалось также, что изменится стоимость реализации проекта.

Аквапарк на ул. Береговая, 146/1 был закрыт в 2009 году. Через 10 лет в администрации представили современный проект. Начать его реализацию планировали в 2020 году. Позже сроки сдвинули, а еще через некоторое время проект заморозили из-за необходимости дополнительной проработки его экономической рентабельности. В ноябре 2023 года сообщалось, что инвестор приступил к проектированию водного развлекательного центра.

Вячеслав Рыжков