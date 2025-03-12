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Людмила Овчиева стала главой Шахт

Сегодня в Шахтах Людмилу Овчиеву выбрали главой города. Депутаты городской Думы проголосовали за нее единогласно. Об этом сообщает местный информационный портал kvu.su.

Фото: Людмила Овчиева / t.me

Фото: Людмила Овчиева / t.me

Ранее Людмила Овчиева работала главой администрации Октябрьского района Ростовской области, она занимала эту должность с 2015 года.

Людмила Овчиева родилась 2 августа 1960 года в Калининградской области. В 1993 году окончила Ростовский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит», экономист.

Сергей Иванов

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