Людмила Овчиева стала главой Шахт

Сегодня в Шахтах Людмилу Овчиеву выбрали главой города. Депутаты городской Думы проголосовали за нее единогласно. Об этом сообщает местный информационный портал kvu.su.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Людмила Овчиева / t.me Фото: Людмила Овчиева / t.me

Ранее Людмила Овчиева работала главой администрации Октябрьского района Ростовской области, она занимала эту должность с 2015 года.

Людмила Овчиева родилась 2 августа 1960 года в Калининградской области. В 1993 году окончила Ростовский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит», экономист.

Сергей Иванов