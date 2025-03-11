Алаудинов: российские войска почти обошли Суджу со всех сторон

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российская армия почти обошла со всех сторон Суджу в Курской области. По его словам, бои с ВСУ идут уже в окрестностях города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Остальная же территория, она в принципе почти вся уже зачищена. Все лесопосадки, все населенные пункты, они почти уже все освобождены»,— сказал Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1». Он добавил, что еще остается пара населенных пунктов, которые «не дочищены до конца».

Несколькими днями ранее командир «Ахмата» сообщил о переходе российской армии в Курской области в масштабное наступление. По его словам, ВСУ начали покидать свои позиции в регионе.

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Утром 9 марта Минобороны сообщило о взятии под контроль села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Оба населенных пункта находятся в 5–7 км к северо-западу от дороги Юнаковка—Суджа. К вечеру российские войска освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация. В январе 2025 года Минобороны передавало, что Россия вернула под свой контроль около 801 кв. км, то есть 63% территории региона, изначально занятой ВСУ.

О ситуации в регионе — в материале «Заготовка для котла».