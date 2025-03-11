Для участника покушения на политика Олега Царева запросили 24 года

Обвинение потребовало приговорить к длительному сроку лишения свободы жителя Ялты Петра Жицкого, участвовавшего в покушении на украинского политика Олега Царева. Об этом «Ъ» сообщили в Южном окружном военном суде. «Прокуратура потребовала назначить обвиняемому 24 года лишения свободы. Первые 5 лет он должен провести в тюрьме, остальные 19 — в колонии строго режима»,— уточнил представитель суда.

Напомним, в октябре 2023 года в Крыму на Олега Царева напали неизвестные и ранили его из пистолета, это произошло на территории санатория имени Кирова в Ялте. ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). Расследованием покушения занимались также в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Спустя несколько дней в Ялте задержали местного жителя Петра Жицкого, который дал признательные показания. Он рассказав, что был завербован СБУ.

Сам Олег Царев пока не комментировал ситуацию.

Александр Дремлюгин, Симферополь