Путину доложили об атаке украинских БПЛА на Москву

Президенту Владимиру Путину доложено об атаке беспилотников на Московский регион, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Минувшей ночью над Россией было сбито 337 беспилотников. Над Москвой и Подмосковьем — 91. В результате атаки на Московский регион погибли два человека, 18 пострадали.

«Киев бьет по жилым домам, а РФ бьет по военным целям»,— прокомментировал ночную атаку Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что не знает, почему атака беспилотников на Москву произошла сегодня. «Спросите у киевского режима»,— ответил журналистам представитель Кремля. Также он похвалил работу российских сил ПВО, отметив их хорошую работу во время отражения атаки.

Атака началась 11 марта, около 4 часов утра по МСК. Сообщается, что БПЛА зафиксировали в Курской, Московской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областях.

По данным Минздрава, в Подмосковье после атаки дронов погибли 2 человека и пострадало еще 18. Осмотреть жилой дом в Видном, который попал под удар БПЛА, прибыла делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Подробнее — в материале «Ъ» «"Лютую" атаку остановили в Подмосковье».