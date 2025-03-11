Минздрав: двое погибли и 18 человек пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье

В результате массированной атаки беспилотников в ночь на сегодня, 11 марта, в Московской области погибли два человека, пострадали — 20 человек, в том числе трое детей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова. На стационарном лечении находятся шесть человек, в том числе один ребенок, одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил господин Кузнецов, 12 человек, в том числе двое детей, получают медицинскую помощь амбулаторно. «Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Еще один — в тяжелом состоянии»,— сказал он.

В ночь на сегодня, 11 марта, средства ПВО по всей России сбили 337 БПЛА. Над Москвой и Подмосковьем был сбит 91 беспилотник. СКР квалифицировал массированную атаку на Москву и область как теракт, расследуется дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.

Сегодня, 11 марта, утром губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что наибольшее число пострадавших и разрушений в результате атаки зафиксировано в трех муниципалитетах. В Видном обломки БПЛА ранили шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. В Домодедово на парковке у производственного комплекса компании «Мираторг» в селе Ям погиб 38-летний охранник, еще двое мужчин госпитализированы с травмами головы. Один из них находится в реанимации. В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек с жалобами на стресс.

Позднее компания «Мираторг» подтвердила «РИА Новости» смерть второго сотрудника при атаке на Домодедово. Компания выплатит компенсации семьям обоих погибших — по 1,5 млн руб. Господин Воробьев также сообщал о смерти одного из пострадавших — 50-летнего мужчины — в больнице в Видном. Идет ли речь о сотруднике «Мираторга», он не уточнял.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Лютую'' атаку остановили в Подмосковье».