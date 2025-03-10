Юниоров из РФ допустили к командным соревнованиям по фехтованию в нейтральном статусе

Российские спортсмены смогут участвовать в командных соревнованиях среди юниоров под эгидой Международной федерации фехтования (FIE). При этом фехтовальщики из России смогут выступать только под нейтральным флагом, говорится в сообщении пресс-службы FIE.

Первым международным соревнованием, на котором смогут выступить спортсмены из России под флагом FIE станет чемпионат в китайском Уси. Соревнования будут проходить с 7 по 15 апреля.

Сегодня кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ сказал, что россияне смогут участвовать в международных соревнованиях, но только под нейтральным флагом.

Ранее уходящий в отставку глава МОК Томас Бах заявил, что вопрос допуска спортсменов из России на соревнования предстоит решить следующему президенту комитета. Первым из претендентов на пост президента МОК, кто открыто поддержал идею возвращения России в мировой спорт, был глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу.