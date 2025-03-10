Кандидат в президенты МОК посчитал возможным вернуть россиян в мировой спорт

Глава международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что считает возможным участие российских спортсменов на международных соревнованиях, но только в нейтральном статусе. Господин Ватанабэ является одним из кандидатов в президенты Международного олимпийского комитета (МОК). Действующий руководитель МОК Томас Бах покинет пост в июле 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrice Coffrini / Reuters Фото: Fabrice Coffrini / Reuters

«Пока продолжается нынешний конфликт, такой возможности (участия россиян на международных соревнованиях с флагом и гимном) нет... Я хочу это четко сказать»,— заявил господин Ватанабэ на пресс-конференции с российскими гимнастами в Новогорске (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе уходящий в отставку Томас Бах призвал спортивные организации изучить возможность допуска российских спортсменов на Олимпиаду. Он добавил, что этот вопрос предстоит решить его преемнику.

В феврале этого года SVT сообщал, что МОК обратился к международным федерациям с призывом допустить российских и белорусских спортсменов к зимней Олимпиаде 2026 года.

Первым из претендентов на пост президента МОК, кто открыто поддержал идею возвращения России в мировой спорт, был глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу.

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