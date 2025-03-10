NYT: ВСУ не могут атаковать позиции РФ в Курской области без разведданных США

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в Курской области, наиболее остро ощущают последствия приостановки обмена разведданными с США. Украинские бойцы не могут распознавать и атаковать подразделения и объекты российской армии на этом направлении. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военнослужащих и американского чиновника.

По их информации, приостановка обмена разведданными затруднила способность ВСУ наносить удары по важным целям. Тем временем российская армия быстро продвигается в Курской области, отмечает издание.

8 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что армия России начала масштабное наступление в Курской области. 9 марта Минобороны России заявило, что подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области. За день до того ведомство сообщило, что армия освободила деревни Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина к северу от Суджи.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация. В январе 2025 года Минобороны сообщало, что Россия вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ.

Сегодня, 10 марта, президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон почти прекратил приостановку обмена разведывательными данными с Киевом.

4 марта Вашингтон приостановил всю военную помощь Киеву. На следующий день стало известно, что США также перестали предоставлять Украине разведданные. Решение было принято вскоре после того, как на переговорах в Белом доме Дональд Трамп и Владимир Зеленский поспорили на повышенных тонах о способах урегулирования российско-украинского конфликта.

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