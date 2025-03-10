Главные новости к утру 10 марта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон почти возобновил обмен разведывательными данными с Киевом. При этом, по его словам, Украина пока не продемонстрировала достаточного желания мира для возобновления американской помощи.

Россия и Иран подписали меморандум о совместном производстве микроэлектроники, сообщили «Ъ» в Минпромторге. Сделка направлена на создание устойчивых производственных цепочек и выход на новые рынки.

Украина попытается убедить США возобновить военную и разведывательную помощь во время переговоров, узнала Financial Times со ссылкой на источники. Для этого, по информации газеты, Киев намерен предложить России частичное прекращение огня.

Либеральная партия Канады избрала новым лидером экс-главу центрального банка страны Марка Карни. Он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра.