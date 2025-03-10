FT: Украина предложит частичное прекращение огня в обмен на помощь США

Украина попытается убедить США возобновить военную и разведывательную помощь во время переговоров, которые пройдут на этой неделе, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Для этого, по информации газеты, Киев намерен предложить России частичное прекращение огня.

Переговоры США и Украины пройдут в Саудовской Аравии. По словам собеседников FT, предложение Киева о частичном прекращении огня включает в себя запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также боевые действия в Черном море.

Киев надеется, что прогресс в переговорах по урегулированию конфликта заставит Вашингтон отменить решение о заморозке обмена разведданными и поставок оружия. Украинский чиновник также сказал, что в краткосрочной перспективе власти страны будут стремиться наладить отношения с США. Два европейских чиновника считают, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как «услугу за услугу».

Встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского 28 февраля закончилась их спором. Господин Трамп позже заявил о нежелании президента Украины приближать мир. В начале марта Белый дом приостановил военную и разведывательную помощь Киеву.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».