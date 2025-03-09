Власти Ростова намерены провести опрос горожан о ремонте парка Горького

Парк Горького в Ростове планируют отремонтировать. Перед этим власти намерены провести голосование жителей города за варианты благоустройства. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, проект реконструкции парка существует, но он был создан с учетом цен 2020 года, поэтому нуждается в актуализации. При этом городским властям уже дано поручение как можно скорее привести в порядок лестницу у входа в парк со стороны ул. Пушкинской, которая находится в аварийном состоянии.

Мария Иванова