На старт, внимание, финиш

Одним из главных сюрпризов BNP Paribas Open, проходящего в Индиан-Уэллсе турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $13 млн, стало поражение, которое бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович в трех сетах потерпел от голландца Ботика ван де Зандсхюлпа. Пятикратный (2008, 2011, 2014–2016) победитель этого состязания уже второй год подряд уступил на нем неудачнику последнего раунда квалификации, попавшему в основную сетку в последний момент.

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Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Новак Джокович

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Первый Masters нынешнего сезона, который, как обычно, проходит в Индиан-Уэллсе в начале марта, стал для Новака Джоковича вторым турниром после неудачи в полуфинале Открытого чемпионата Австралии против немецкого теннисиста Александра Зверева.

Травма бедра, помешавшая сербу завершить тот матч, давно залечена, однако результаты его по-прежнему не впечатляют.

Вслед за поражением от итальянца Маттео Берреттини в первом круге состязания категории 500 в Дохе Джокович оступился на старте более крупного калифорнийского чемпионата.

Первым и последним оппонентом Джоковича там стал голландец Ботик ван де Зандсхюлп — достаточно известный 29-летний теннисист, который на своем пике примерно три года назад был близок к попаданию в топ-20, а сейчас вследствие прошлогодних неудач находится в девятом десятке мирового рейтинга и поэтому на BNP Paribas Open был вынужден проходить квалификацию. В ее решающем матче ван де Зандсхюлп потерпел поражение от 217-й ракетки мира итальянца Маттео Джиганте, но после того как один из участников основной сетки снялся с турнира, воспользовался своим шансом, пройдя в 1/64 финала травмировавшего руку австралийца Ника Кириоса, попал на Джоковича и победил — 6:2, 3:6, 6:1, в восьмой раз за карьеру превзойдя соперника из первой десятки.

О том, насколько плох был в субботу серб, который не смог выиграть на Masters свой 410-й матч и догнать по этому показателю рекордсмена испанца Рафаэля Надаля, нагляднее всего говорят два статистических показателя. Заработав с помощью активных ударов всего 16 очков, Джокович допустил 37 невынужденных ошибок.

Объясняя свое фиаско, бывший лидер мирового рейтинга заметил, что это был ужасный для него день.

На тренировках Джокович вроде бы чувствовал себя неплохо, однако разница между крайне медленным покрытием, уложенным на главной арене, и остальными кортами теннисного центра в Индиан-Уэллсе, по его словам, «просто колоссальная». «Отскок мяча здесь выше, чем порой бывает на грунте, и мне не удалось найти свой ритм»,— сказал Джокович, которого год назад на этом турнире, только в третьем круге, также обыграл lucky loser — итальянец Лука Нарди. К слову, после своего пятого триумфа в Индиан-Уэллсе, датируемого 2016 годом, серб ни разу не доходил там даже до четвертьфинала.

Очередной калифорнийский крах 37-летнего Джоковича, которого на соревнованиях по-прежнему сопровождает бывший соперник, а ныне тренер британец Энди Маррей, стал не единственным сюрпризом первых дней турнира. В субботу выбыл из борьбы еще и россиянин Андрей Рублев. После своего февральского триумфа в Дохе он проиграл на старте «пятисотки» в Дубае, а сейчас потерпел второе поражение подряд — от не самого удобного для себя оппонента, итальянца Маттео Арнальди, который в прошлом сезоне одолел россиянина на Roland Garros.

А еще днем раньше в Индиан-Уэллсе оступился второй номер классификации АТР Александр Зверев, посеянный выше всех, но не справившийся с голландцем Таллоном Грикспором. Потеряв 190 рейтинговых очков, Зверев упустил свой очередной шанс хотя бы немного приблизиться к Яннику Синнеру — лидеру классификации АТР, дисквалифицированному на три месяца по допинговому делу. Разрыв между ними увеличится до 3385 баллов и с учетом качества тенниса Зверева сейчас выглядит для него непреодолимым.

Евгений Федяков