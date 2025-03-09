Главные новости за выходные 1–2 марта

Подписание соглашения о редкоземельных металлах не станет поводом для возобновления военной помощи США Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников, один из которых работает в администрации президента США. Как стало известно телеканалу, в приватных беседах со своими помощниками президент Дональд Трамп дал понять, что не станет возобновлять помощь Украине после одного только подписания соглашения.

Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, намерена просить суд назначить ей домашний арест вместо содержания под стражей, сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов. «Моя подзащитная Митрошина полностью признала вину, готова сотрудничать со следствием, общественной опасности не представляет»,— сказал адвокат. Заседание суда по мере пресечения пройдет завтра, 10 марта.

Число погибших в результате столкновений сил безопасности Сирии и сторонников свергнутого президента Башара Асада превысило 1 тыс. человек, сообщает Associated Press со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по наблюдению за правами человека. Столкновения начались 7 марта в городах Тартус и Латакия.

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов сообщил, что в Дагестане и Чечне заблокирован мессенджер Telegram. По его словам, решение о блокировке было принято «на федеральном уровне» после беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й гол в карьере и закрепил за собой статус лучшего бомбардира в истории российского футбола. Прежде он делил рекорд с завершившим карьеру в 2017 году Александром Кержаковым (233), наиболее известным по выступлениям за петербургский «Зенит», московское «Динамо» и «Севилью».

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