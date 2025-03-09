Главные анонсы 10–16 марта

10 марта, понедельник

В Брюсселе состоится заседание Еврогруппы по экономическим и финансовым вопросам.

Суд Лондона начнет рассмотрение по существу дела экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, подозреваемого в нарушении санкционного режима.

11 марта, вторник

В Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

В Гренландии пройдут парламентские выборы.

12 марта, среда

В Варшаве начнется конференция по вопросам развития отношений между ЕС и НАТО.

В США состоится запуск корабля Crew Dragon-10 к МКС с экипажем, в состав которого входит российский космонавт Кирилл Песков.

13 марта, четверг

В Москве откроется III Российский форум финансового рынка.

Начнется IV Московская неделя моды.

14 марта, пятница

В окружном суде города Хельсинки будет вынесен приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), обвиняемому в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014 году.

В Пекине начнется чемпионат мира по шорт-треку.

15 марта, суббота

Вступят в силу новые правила покупки билетов в театры и на концертные площадки Москвы.

16 марта, воскресенье

В Москве состоится закрытие фестиваля китайского Нового года.

В Санкт-Петербурге пройдет 30-я церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон».