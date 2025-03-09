Главные анонсы 10–16 марта
Важнейшие события предстоящей недели
10 марта, понедельник
В Брюсселе состоится заседание Еврогруппы по экономическим и финансовым вопросам.
Суд Лондона начнет рассмотрение по существу дела экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, подозреваемого в нарушении санкционного режима.
11 марта, вторник
В Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
В Гренландии пройдут парламентские выборы.
12 марта, среда
В Варшаве начнется конференция по вопросам развития отношений между ЕС и НАТО.
В США состоится запуск корабля Crew Dragon-10 к МКС с экипажем, в состав которого входит российский космонавт Кирилл Песков.
13 марта, четверг
В Москве откроется III Российский форум финансового рынка.
Начнется IV Московская неделя моды.
14 марта, пятница
В окружном суде города Хельсинки будет вынесен приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), обвиняемому в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014 году.
В Пекине начнется чемпионат мира по шорт-треку.
15 марта, суббота
Вступят в силу новые правила покупки билетов в театры и на концертные площадки Москвы.
16 марта, воскресенье
В Москве состоится закрытие фестиваля китайского Нового года.
В Санкт-Петербурге пройдет 30-я церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон».