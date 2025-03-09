Бывший актив ЛДПР в Тюменской области перешел в СРЗП

Бывшие активисты ЛДПР в Тюменской области поддержали решение вступить в ряды молодежной организации «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) в регионе, рассказал «Ъ-Урал» лидер бывших либерал-демократов Тимур Темуркаев. По его словам, решение о переходе единогласно одобрили все 18 экс-руководители направлений молодежной организации ЛДПР в области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Темуркаев отметил, что активисты уже приступили к партийному обучению. «Необходимо узнать об идеологических основах партии, о руководителях СРЗП, пройти определенный путь сторонника. Мы все подали заявки, всего 13 этапов обучения, которые можно пройти за день-два»,— пояснил он.

По словам Тимура Темуркаева, активисты намерены обустроить пространство для работы молодежной организации СРЗП. «Партия выделила свой личный кабинет, который мы должны обустроить под себя. В ЛДПР нам это обещали два года, но до дела так не дошло»,— сказал он. Господин Темуркаева добавил, что после обустройства помещения активисты приступят к разработке плана мероприятий. «Политическая ситуация заставляет нас быть мобильными, моментально реагировать на вызовы и придумывать проекты в моменте. Наши идеи цепляют и находят отклик у нашего руководства в Москве»,— заверил он.

Тимур Темуркаев подчеркнул, что бывший актив ЛДПР станет «костяком новой молодежной организации СРЗП в Тюменской области». «Мы хотим сделать ее качественной, чтобы она могла давать социальные лестницы, при которых мы сможем дать возможность ребятам баллотироваться и открыть все дороги. Чтобы все было открыто, не было своячничества и кумовства»,— пояснил он.

Господин Темуркаев отметил, что намерен прийти к компромиссу с руководством СРЗП по сохранению действующей иерархии среди участников бывшего актива ЛДПР. «Мы идем в чужой монастырь и не хотим нести в него свой устав. Главное, чтобы структура была качественно управляемой, важно сохранить команду в том виде, в котором она на сегодня есть»,— сказал он.

Руководитель тюменской молодежной организации ЛДПР Тимур Темуркаев объявил об уходе из партии около 150 активистов в начале февраля. Он отмечал, что в объединении «нет развития, движения вперед для обычных, простых людей с улицы». В пресс-службе ЛДПР «Ъ-Урал» опровергли данные о массовом уходе активистов из партии в Тюменской области. Отмечалось, что заявление о выходе из партии направили всего шесть человек. «"150 человек" — это группа поддержки экс-лидера молодежки Тюмени по другой его общественной деятельности, но не члены партии»,— добавили в ЛДПР. В том же месяце руководителем молодежной организации партии в регионе вместо Тимура Темуркаева был назначен студент Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Артем Валгушкин.

В ходе встречи представителей бывшего актива ЛДПР с председателем координационного совета «Молодежь Справедливой России» Анастасией Павлюченковой, активистам пообещали «социальную лестницу» как в самой СРЗП, так и внутри ее молодежной организации. Впрочем, эксперт не исключил возникновение конфликта активистов с партией по «идеологическим разногласиям».

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Либерал-демократы пошли за справедливостью».

Василий Алексеев