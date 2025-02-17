В Тюменской области назначили руководителя молодежного крыла ЛДПР

В Тюменской области руководителем молодежной организации ЛДПР (Либерально-демократическая партия России) назначен Артем Валгушкин, сообщили в Telegram-канале всероссийской организации. Ранее стало известно, что молодежное крыло партии покинули 150 активистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Региональное отделение ЛДПР в Тюменской области Фото: Региональное отделение ЛДПР в Тюменской области

Артему Валгушкину 19 лет, он учится в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), родился и вырос в Тюмени. Он состоит в клубе правовых волонтеров университета и занимается проектами по развитию избирательного права в России. На новом посту он планирует «организовывать экоакции, встречаться со школьниками и студентами, помогать молодым людям запускать крутые инициативы и воплощать в жизнь смелые идеи».

«ЛДПР всегда выступала и выступает за поддержку нашей молодежи! Именно молодые люди – будущее нашей партии и всей страны. Мы поддерживаем их инициативы, внимательно слушаем их идеи и помогаем воплощать их в жизнь»,— сказал координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР и депутат Государственной Думы Евгений Марков. На заседании координационного совета реготделения партии также единогласно утвердили в должности координатора Тюменского регионального отделения Евгения Маркова и выбрали состав аппарата.

Напомним, 9 февраля помощник координатора регионального отделения Тимур Темуркаев в социальных сетях ролик, где активисты отделения ЛДПР раскритиковали работу партии с молодежью. По его словам, должности в партии получали «пролоббированные люди», которые «не имели никакого отношения к ЛДПР». Позднее в тюменской ЛДПР опровергли выход 150 человек из партии, по словам представителей партии заявления подали лишь шесть человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Либерал-демократы не удержали молодежь».

Анна Капустина