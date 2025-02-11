ЛДПР опровергла данные о массовом уходе активистов из партии в Тюменской области

На имя координатора регионального отделения ЛДПР в Тюменской области на 10 февраля поступило всего шесть заявлений о выходе из партии, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе объединения. Ранее помощник координатора реготделения ЛДПР Тимур Темуркаев заявил об уходе из партии около 150 активистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ни о каких массовых выходах речи не идет, "150 человек" — это группа поддержки экс-лидера молодежки Тюмени по другой его общественной деятельности, но не члены партии»,— подчеркнули в пресс-службе. В ЛДПР добавили, что уход активистов для партии некритичен.

Отмечается, что ранее в ЛДПР планировали снять Тимура Темуркаева с должности руководителя молодежной организации на заседании координационного совета отделения партии, которое пройдет 15 февраля. «Там будет избран новый руководитель, уже есть три претендента из числа членов молодежной организации тюменского отделения партии»,— пояснили в объединении.

Тимур Темуркаев опубликовал заявление активистов «молодежки» тюменской ЛДПР 6 февраля. Он объяснил, что его соратники не смогли понять задачи, поставленные перед ними вышестоящим руководством. По словам господина Темуркаева, в партии «нет развития, движения вперед для обычных, простых людей с улицы». В разговоре с «Ъ» он пояснил, что конфликт произошел после назначения на партийные должности «пролоббированных людей», которые «не имели никакого отношения к ЛДПР».

Подробнее о выходе активистов из молодежной организации ЛДПР в Тюменской области — в материале «Ъ» «Либерал-демократы не удержали молодежь».

Василий Алексеев