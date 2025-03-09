Маск предложил ввести санкции против 10 крупнейших олигархов Украины

Миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск предложил ввести санкции против десяти крупнейших украинских олигархов. В отношении каких именно олигархов необходимо ввести ограничения, бизнесмен не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Введите санкции против десяти крупнейших украинских олигархов, особенно тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке»,— написал господин Маск в X. Так он ответил на публикацию, в которой автор разместил видео развернутого перед Белым домом огромного украинского флага и задался вопросом, кто финансировал эту акцию и сколько она стоила.

Илон Маск также сообщил, что система спутникового интернета Starlink — это «костяк украинской армии». По его словам, отключение системы приведет к краху линии фронта ВСУ. Украинские подразделения используют Starlink для коммуникации в зоне боевых действий.

В 2021 году США ввели санкции в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи. Предпринимателя обвинили в коррупции на посту губернатора Днепропетровской области Украины в 2014–2015 годах. В феврале 2025 года Washington Mail со ссылкой на источники писала, что США рассматривает возможность введения санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова. Американская сторона полагает, что мэр связан с одесской преступной группировкой, а также владеет большим количеством акций в четырех офшорных компаниях.

О взаимоотношениях Вашингтона и Киева — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».