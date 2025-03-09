Главные новости к утру 9 марта

В Воронежской области сбили как минимум шесть беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. При падении обломков при падении обломков. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов писал о работе ПВО над регионом. В Северной Осетии, Самарской, Тамбовской, Липецкой и Курской областях объявляли опасность атаки БПЛА. Аэропорты Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани приостанавливали работу.

США отклонили предложение Канады о создании целевой группы, которая бы занялась вопросами теневого флота танкеров России, узнало Bloomberg. Агентство также пишет, что Вашингтон настаивает на смягчении формулировок в отношении России в коммюнике по итогам встречи глав МИД G7.

Израиль 10 марта направит делегацию в Катар с целью активизировать переговоры с движением «Хамас». В движении в ответ заявили о готовности к обсуждению продления режима прекращения огня при условии освобождения палестинских заключенных, выводе израильских войск из сектора Газа и соблюдении обязательств о ненападении.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг предложение США о переговорах по ядерному оружию. По его словам, настойчивость «агрессивных правительств» не направлено на решение проблем.