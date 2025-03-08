Блогера Митрошину доставили к следователю в Москву

Блогера Александру Митрошину доставили в следственное управление по Южному административному округу Москвы. Девушка задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. С ней проводят следственные действия, сообщает столичный СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @alexandramitroshina Фото: @alexandramitroshina

Госпожу Митрошину задержали в Краснодарском крае вчера, 7 марта, в рамках дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, блогер приобрела свыше 127 млн руб., не уплатив налоги. Часть этих средств она легализовала, купив недвижимость в Москве. Девушке грозит до семи лет лишения свободы.

В марте 2023 года СКР возбудил в отношении Александры Митрошиной дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК) на 120 млн руб. В мае того же года она погасила долг, в июле Федеральная налоговая служба разблокировала ее счета.

Подробнее о новом деле — в публикации «Ъ» «Матерь бложья не отмылась».