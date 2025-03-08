Главные новости к утру 8 марта

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. В видеообращении он выделил женщин, которые находятся в зоне боевых действий. Он также сказал, что женщинам «подвластно самое главное — чудо рождения новой жизни».

В городе Стародуб Брянской области после атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие, сообщил губернатор Александр Богомаз. В Стародубском муниципальном округе женщина получила осколочные ранения. В Ростовской области отражена атака беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, пострадавших и разрушений нет.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани рассказал, что Доха пыталась стать посредником между Москвой и Киевом по урегулированию вопросов, связанных с энергетикой. Переговоры не состоялись.

Израильские истребители атаковали южные районы Ливана. Предположительно, атакованы были военные объекты движения «Хезболла», с которым в ноябре Израиль договорился о прекращении огня.