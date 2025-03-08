Премьер Катара рассказал о попытке посредничества между Москвой и Киевом

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем он рассказал, что Доха пыталась выступить посредником между Москвой и Киевом по урегулированию вопросов, связанных с энергетикой. Он уточнил, что переговоры так и не состоялись.

«Мы посчитали, что этот конфликт слишком сложен, поэтому попытались разделить его на отдельные направления посредничества. Например, мы работали над вопросом возвращения российских и украинских детей к их семьям. Мы также пытались вести переговоры по энергетическому досье, но, к сожалению, это не сработало»,— сказал премьер Катара (запись опубликована в соцсети X Такера Карлсона).

Господин Аль Тани также заявил, что урегулирование боевых действий должно учитывать интересы обеих сторон российско-украинского конфликта. Он также предположил, что боевые действия не прекратятся без прямых переговоров между Россией и Украиной.

По словам премьера Катара, президент США Дональд Трамп совместно с властями Саудовской Аравии делают шаги в правильном направлении. Он добавил, что сейчас «подходящий момент» для завершения конфликта.

В августе 2024 года The Washington Post писала, что Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по энергетическим объектам. Стороны надеялись, что эти контакты приведут к всеобъемлющему соглашению о прекращении огня. По информации газеты, российская сторона отложила встречу после начала атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».