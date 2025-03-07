Bloomberg: Россия готова обсудить перемирие на Украине

Россия рассматривает возможность временного прекращения огня на Украине при условии прогресса в достижении окончательного мирного соглашения, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в Москве.

По словам двух собеседников, чтобы договориться о перемирии, Москве необходимо четкое понимание базовых принципов окончательного мирного соглашения. Еще один источник агентства, знакомый с вопросом, рассказал, что Россия в том числе намерена настаивать на определении параметров возможной миротворческой миссии, включая согласование стран, которые будут в ней участвовать.

Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников писало ранее, что Вашингтон потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «согласиться на реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой». В среду, 12 марта, в Саудовской Аравии пройдут переговоры представителей Вашингтона и Киева. По словам американской стороны, делегации обсудят урегулирование украинского кризиса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине объяснили по-американски».