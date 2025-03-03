Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о похитителях из Каменска-Уральского

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о насилии в отношении жительниц Свердловской области, совершенных в Каменске-Уральском, сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дело расследуется по статьям о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), похищении человека (ст. 126 УК РФ) и понуждении к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ).

По данным следствия, 3 января с 19:00 до 00:00 трое молодых людей привезли двух девушек на автомойку по ул. Карла Маркса в Каменске-Уральском, где они избили их руками и ногами по голове и туловищу. Одна из девушек была несовершеннолетняя.

Кроме того, в начале декабря 2024 года, они похитили несовершеннолетних юношу и девушку и привезли их на ту же автомойку. Там они применили к ним физическое насилие.

Четверым жителям Каменска-Уральского предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

В связи с появлением новых сведений о других преступных фактах, связанных с обвиняемыми, Бастрыкин поручил проверить эти доводы и предоставить повторный доклад о ходе расследования.

Полина Щуцкая