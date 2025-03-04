В Каменске-Уральском арестован еще один обвиняемый в похищении двух подростков

Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 20-летнему Виктору Кухтину, обвиняемому в похищении двух несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Каменске-Уральском арестован обвиняемый в похищении двух подростков 20-летний Виктор Кухтин

Фото: Синарский районный суд Каменска-Уральского В Каменске-Уральском арестован обвиняемый в похищении двух подростков 20-летний Виктор Кухтин

Фото: Синарский районный суд Каменска-Уральского

Виктору Кухтину предъявлено обвинение по п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего). Он арестован до 1 мая 2025 года.

По данным следствия, 3 января с 19:00 до 00:00 трое молодых людей привезли двух девушек на автомойку по ул. Карла Маркса в Каменске-Уральском, где они избили их руками и ногами по голове и туловищу. Одна из девушек была несовершеннолетняя.

Кроме того, в начале декабря 2024 года уже четверо жителей Каменска-Уральского похитили несовершеннолетних юношу и девушку и привезли их на ту же автомойку, где применили к ним физическое насилие.

Четверым обвиняемым ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о насилии в отношении жительниц Свердловской области, совершенном в Каменске-Уральском.

Полина Щуцкая