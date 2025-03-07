Песков: вся милитаризация Евросоюза направлена против России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва пристально следит за тем, как Евросоюз обсуждает тему милитаризации и развития своего оборонного сегмента. Он подчеркнул, что ЕС позиционирует Россию как своего главного противника и вся милитаризация блока направлена именно против Москвы. Также Кремль считает, что любые разговоры о контроле вооружений между Россией и США должны учитывать и европейское ядерное оружие.

«Европейские ядерные арсеналы должны учитываться в ходе диалога РФ и США по разоружению, считает Москва. Это стало еще более актуальной темой на фоне недавних заявлений Макрона про намерение Франции обеспечить свой ядерный зонтик»,— заявил Дмитрий Песков во время пресс-колла.

5 марта в вечернем телеобращении к нации президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия пытается превратить конфликт с Украиной в глобальный. Он назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Кроме того, господин Макрон в своей речи говорил о ядерном сдерживании России и заявил, что у Европы должен появиться «атомный зонтик» для защиты от России. Кремль счел это заявление конфронтационным.

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