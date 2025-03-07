Российские ПВО за ночь сбили 39 беспилотников

За прошедшую ночь российские системы ПВО сбили 39 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

14 беспилотников было уничтожено над территорией Крыма, семь БПЛА — над Курской областью, по одному дрону силы ПВО сбили в Ростовской, Белгородской и Орловской областях. Кроме того, 12 беспилотников было сбито над Черным морем и еще три — над Азовским, следует из сообщения ведомства.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня в 0:13 мск в своем Telegram-канале написал, что атаку ВСУ отразили ПВО и Черноморский флот. Он добавил, что в результате атаки в городе не было повреждено ни одного здания.

24 февраля сбитый БПЛА упал в жилом районе Севастополя. У беспилотника не было боевого заряда — обошлось без повреждений и жертв. 26 февраля в течение ночи над территорией Крыма сбили 30 БПЛА, над всей Россией — 128, что стало крупнейшей атакой беспилотников с начала года.